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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Definecileri elbiselerindeki toz toprak yakalattı

02 Mayıs 2017 Salı, 16:12

EDİRNE (AA) - Edirne’de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manastır mevkisinde yaptıkları yol denetiminde durdurulan otomobilin içinde bulunanların elbiselerinin tozlu ve çamurlu olmasından şüphelendi.

Araçtaki 4 kişinin üst araması sonrası otomobilde yapılan aramada bagajda el dedektörü bulundu.

Şüphe üzerine daha sonra yakındaki 1. Derece Sit Alanı’ndaki mağarada yapılan aramada da jeneratör, delici alet, hava motoru ve motora bağlı 30 metre hava borusu, el feneri, gaz maskesi ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptıkları şüphesiyle, H.İ, Ş.İ, İ.Ö ve E.G gözaltına alındı.

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