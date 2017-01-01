GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahla yaralama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 26 yıl önce babasını öldürdüğü belirtilen kişinin babasını pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre U.A, 26 yıl önce babasını öldürdüğü belirtilen kişinin babası Adil Gülsem'e (64) Yeni Mahalle İnkılap Caddesi'nde aracının içindeyken pompalı tüfekle ateş etti.
Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Gülsem, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan U.A, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çayırköy Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.