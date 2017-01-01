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Gölhisar'daki trafik kazası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:54
Gölhisar'daki trafik kazası

ISPARTA (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden bir yaşındaki ikiz bebekler ile anne ve babaları, Isparta'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı.

Burdur'un Çavdır-Gölhisar karayolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden veteriner hekim Süleyman Özgür Mut (38), eşi Nurbanu Çobaner Mut (37), bir yaşındaki ikiz bebekleri Uras ve Elis Mut için Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çift ve bebekleri için ayrı ayrı kılınan namazların ardından cenazeler, Halıkent Mahallesi'ndeki Akyol Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Cenaze törenine katılan, kazada hayatını kaybeden ailenin yakınları ile vatandaşlar gözyaşı döktü.

Burdur'un Çavdır ilçesinden Gölhisar ilçesine giden veteriner hekim Süleyman Özgür Mut idaresindeki 32 FV 744 plakalı otomobil, dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yamadı Köprüsü'nden sulama kanalına düşmüş, kazada sürücü Mut, eşi Nurbanu, ikiz bebekleri Uras ve Elis Mut hayatını kaybetmişti.






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