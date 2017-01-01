Denizli'de EYP'li kaçak kazı

DENİZLİ (AA) - Baklan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ile kaçak kazı yapmaya çalışan İranlı tutuklandı.
Sarıyakalar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu mevkiye giden jandarma ekibi, izinsiz kazı yapan O.A. ve İran uyruklu M.A'yı yakaladı.
Yakalanan kişilerle birlikte kazıda kullanılmak üzere el yapımı patlayıcı ve 50 metre kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu M.A. tutuklandı, diğer zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
El yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
- Pamukkale'de tarih eser operasyonu
Öte yandan Jandarma ekipleri, Pamukkale Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak isteyen S.Ö'yü yakaladı.
Yapılan aramada, 53 sikke, 4 toprak kandil, 3 dedektör, 2 hilti, birer jeneratör, akü, kazma, kürek, 4 kurusıkı tabanca ile el yapımı patlayıcının hazırlanmasında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.