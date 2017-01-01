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Tekirdağ'da tarafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 08:13
Tekirdağ'da tarafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliçköy Mahallesi'nde, Bilgin Sertel (43) yönetimindeki 59 AJ 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı askeri birlikte nöbet tutan askerler fark ederek, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

Kazada, araçta bulun Derya Sertel (36) ve oğlu Barış Sertel'in (6) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan yaralı sürücü Bilgin Sertel ve oğlu Koray Taha Sertel (4) ise bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.


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