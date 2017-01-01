"Dersim olaylarına" ilişkin Bakanlar Kuruluna dilekçe

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Barosu, Bakanlar Kuruluna dilekçe ile başvurarak, "Dersim olayları ile ilgili tarihi gerçeklerin tamamının kamuoyu ile paylaşılmasını" talep etti.

Baro Başkanı Barış Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1937-1939 yılları arasındaki askeri harekatta yaşananların ve sonuçlarının açığa kavuşturulması için Tunceli Barosu olarak 8 maddeden oluşan dilekçeyi postayla Bakanlar Kuruluna gönderdiklerini söyledi.

Yıldırım, "Olaylara ilişkin özür dilenmesine ve özrün kamuoyu ile paylaşılmasına, Dersim 1937-38-39 sürecine dair hakikatin tamamının kamuoyu ile paylaşılmasına; öldürülenlerin yakınlarının onurlarını, itibarlarını ve haklarını iade eden resmi bir açıklama yapılmasına, öldürülenler için anma törenleri düzenlenmesine ve söz konusu ihlallerin bir daha tekrar edilmeyeceğine dair garanti verilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilmesini Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri hükümleri çerçevesinde arz ve talep ettik." dedi.

Yıldırım, 4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Tunceli'de bir askeri harekatın yapılması kararı alındığını kaydetti.

Kararın ardından başlayan askeri harekatın 1939 yılına kadar devam ettiğini ifade eden Yıldırım, "Bu süreç içerisinde gayri resmi rakamlara göre 72 bin kişi doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Daha önce şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 10 binin üzerinde insan yargısız bir şekilde infaz edildi. Bunun dışında çocuklar ailelerinin rızası olmadan evlatlık alındı, akibetleri halen belli değil. Yine 10 binlerce insanın batıya, yani garba sürgün edildiğini biliyoruz." diye konuştu.