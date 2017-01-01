Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, top kapma çalışması ve çift kale maçla son buldu.

İdmanda, sakatlığı devam eden Kenan Horic ile Jean Makoun takımdan ayrı, hafif ağrısı bulunan El Kabir ise salonda çalıştı.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Medipol Başakşehir maçının bilet gelirini geçen hafta sonu Adana deplasmanından dönerken Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında trafik kazası geçiren kırmızı-beyazlı taraftarlara bağışlanacağını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "5 Mayıs 2017 günü oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasından elde edilecek bilet geliri kadar miktar, 1 Mayıs 2017 günü Adanaspor maçında takımımızı destekleyen, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan taraftarlarımıza bağışlanacaktır. Tüm futbolseverleri maça davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.