İlk kez kanalizasyon hizmetiyle tanıştılar

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Otbiçer Mahallesi'nde vatandaşlar, ilk kez kanalizasyon hizmetine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı yatırım programı kapsamında ilçelere bağlı mahallelerde altyapı çalışmalarına başladı.

VASKİ ekipleri program kapsamında, 1954 yılında kurulan ilçeye bağlı Otbiçer Mahallesi'nde kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının startını verdi.

Mahalle sakinleri, 63 yıldan bu yana bekledikleri kanalizasyon hizmetine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Otbiçer Mahallesi Muhtarı Nevzat Ortakçı, yaşadıkları altyapı sorununa gösterdiği ilgiden dolayı VASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ortakçı, kanalizasyon ve içme suyu projesi ile köydeki kirliliğin de ortadan kalkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce birçok kez müracaat etmemize rağmen kanalizasyon sorunumuz çözülmemişti. Bu yıl tekrar müracaat ettik ve VASKİ mahallemize kanalizasyon hattı döşemeye başladı. Allah onlardan razı olsun. VASKİ'den bunun dışında bir talebim daha olacak. 30 yıllık içme suyu hattı artık kullanılamaz haldedir. Bu iş için de başvurumuz oldu ve yetkililerden destek bekliyoruz. Bu hizmetlerle köyümüz güzelleşecek."

Mahalle sakinlerinden Kader Ülgüç de ilk kez mahallelerine kanalizasyon hizmeti getirildiğini ifade ederek, "Kanalizasyon olmadığı için yaz aylarında mahallede kötü kokular yayılıyordu. Çok rahatsız oluyorduk. Artık bu sorunu yaşamayacağız. Bundan dolayı VASKİ yetkililerine teşekkür ederim. Mahallemizde sular düzenli akmıyordu. Bu sorunu da giderdiler." diye konuştu.