Dağda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağlık alanda araçlarının çamura saplanması nedeniyle mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı.

Safranbolu'da otomobilleriyle Sarıçiçek mevkisine çıkan Erdi ve Yusuf Ziya Tahta kardeşler, orman yolunda bir süre ilerledikten sonra çamura saplandı.

Uzun uğraşlara rağmen araçlarını çamurdan kurtaramayan iki kardeş, araçlarını bırakarak bir süre ormanda telefonun kapsama alanına girdiği yer aradı.

Başarılı olmayan kardeşler, geceyi otomobilde geçirdi. Kardeşler, sabah jandarmaya ulaşmayı başardı.

İhbarı alan jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kısa sürede kardeşlere ulaştı. Ekipler, kardeşleri ve otomobili alarak kente indi.

AFAD Karabük İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda mahsur kalan iki kardeşin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyen Erbay, "Havaların sıcak olması dolayısıyla birçok vatandaşımız Sarıçiçek ormanlarına çıkıyor ve çoğu zaman yollarını kaybediyorlar. Vatandaşlarımız yüksek kesimlere çıktıkları zaman daha dikkatli olsunlar." diye konuştu.