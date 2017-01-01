Kocaeli'de hırsızlık iddiası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde 3 evden yaklaşık 80 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı ileri sürülen zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit’te bir evden 30 bin lira para, Gölcük ilçesindeki 2 ayrı evden ise 50 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ile kehribar tespih koleksiyonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, benzer suçlardan sabıkası bulunan E.İ'yi (43) İstanbul'da yakaladı.

Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada, sahte kimlik, çalınan para ve ziynet eşyasının büyük bir bölümü ele geçirildi.

E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.