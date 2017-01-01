Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 33 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatı olduğu tespit edilen Bolvadin Kapalı ve Emirdağ Açık ceza infaz kurumlarında görevli şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü operasyonda, 8 kişinin daha gözaltına alınması ile sayı 33'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Bolvadin Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 33 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmış, 28 Nisan'da yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.