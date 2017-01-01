İşitme engelli Suriyeliler tedavi ediliyor

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KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle hayata geçirilen "İşitme Cihazı Projesi" kapsamında duyma yetisini kaybeden Suriyeliler tedavi edilmeye başlandı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşın 100 binlerce insan hayatını kaybetmesine milyonlarcasının da yaralanmasına ve engelli durumuna düşmesine neden olduğu belirtildi.

Yaşanan olaylardan en çok etkilenenlerin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu aktarılan açıklamada, İHH olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi için Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle "İşitme Cihazı Projesi"nin hayata geçirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, öncelikle Kilis'te tespit edilen 22 kişinin tedavisinin başlatıldığı, 7'sinin ise takılan cihazlar sayesinde duyma yetisini tekrar kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, tedavisi tamamlanan 8 yaşındaki Revan Süleyman'ın şu sözlerine de yer verildi:

"Babam ile kardeşim dışarıda oyun oynuyorlardı. Ben de camdan onları izliyordum. Çok mutluydular. O sırada büyük bir ses geldi. Evimiz yerle bir oldu, yerde kan vardı. Babam beni kurtardı. Yıkılan evimizin altından çıkardı. Sadece bunları hatırlıyorum. Sonra kulaklarımın duymadığını anladım."