Kocaeli'deki hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde 3 evden yaklaşık 80 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 3 evden yaklaşık 80 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra hakimliğe sevk edilen E.İ. tutuklandı.
Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada, sahte kimlik, çalınan para ve ziynet eşyasının büyük bölümü ele geçirilmişti.