Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

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SİVAS (AA) - Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat için yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren yeni yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Yağışların Cumartesi günü Kırşehir, Yozgat ve çevreleriyle Kayseri'nin güney kesimlerinde, Pazar günü ise Kayseri'nin doğu kesimleriyle Sivas çevrelerinde yer yer etkili olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde Pazartesi ve Salı günleri güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40 ila 60, yer yer de 70 ila 90 kilometre hızda eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesine karşı ilgililere ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.