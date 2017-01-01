Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri kadın iki avukat gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen avukatlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Alaplı ilçesinde bir avukat, Kayseri'de bir kadın avukat olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Bu arada Kayseri'de gözaltına alınan kadın avukatın Alaplı Barosuna kayıtlı olduğu, ayrıca şüphelilerin telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" tespit edildiği bildirildi.