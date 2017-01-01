Ağrı'da "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, "Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe" sloganıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Eğitim Koordinatörü Mahmut Oğuz, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 203 ülkeden 114 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Programın bu yıl 20 farklı ülkede ve Türkiye'de 50'den fazla şehirde gerçekleştirdiğini belirten Oğuz, "Amacımız uluslararası öğrencilerin kamuoyu tarafından tanınması, bilinmesi, öğrencilerin organizasyon kabiliyeti kazanmaları ve kendi ülkelerini gönüllü medeniyet elçileri olarak tanıtmalarını sağlamaktır." dedi.

Oğuz, Türkiye'de 114 bin uluslararası öğrencinin lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu öğrencileri misafir olarak görüyoruz. Medeniyet değerlerimiz ve geleneklerimiz, ilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Bu sebeple öncelikle ülkemize gelen öğrencilere yabancı değil misafir olarak görüyoruz. Dünyanın öğrencisi Türkiye'dedir ve Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Buluşmamızın bu yılki sloganı 'Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe'. Dünyanın tüm renkleri ülkemizde buluşmuş, kardeş olmuş, biz bir milletiz sözünü müşahhas hale getirmiştir. Bu organizasyonda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da öğrencilere seslenerek, "Kendinizi iyi yetiştirin. Sadece kendi alanlarınızla ilgili değil bütün alanlarla ilgili bu toplumun insani özelliklerini, medeniyetini kendi medeniyetinizle yoğurun ve o şekilde yeni hayatınıza bir düzen verin çünkü biz kalpten kalbe, gönül ilişkisi kurduğumuz bu kardeşlerimizi birer elçi olarak görüyoruz. Bu kardeşlik hukuku ile beraber elçilik vazifemizi ne kadar iyi yaparsak o kadar başarılı oluruz, mutlu oluruz." diye konuştu.

AİÇÜ'de eğitim gören yabancı öğrencilerin dans gösterileriyle devam eden etkinlikte, kurulan stantlarda ülkelerinin kültürel, tarihi ve ekonomik değerleri tanıtıldı.

Etkinliğe Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Nuh'un Gemisi Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Kenan Engin, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan ile kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



