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TBMM Başkanvekil Aydın:

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:08
TBMM Başkanvekil Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu milletin gönlüne girmediklerini bildikleri için, onların o zihniyetlerinin iradesinin bu milletten geçemeyeceğini bildikleri için bu sefer de fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar." dedi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek anayasa değişikliğiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Aydın, belediye konferans salonunda yaptığı konuşmada, referandumda "hayır" sonucunun çıkması için çalışan partilerin, çıkan sonucu kabullendiklerini ve cumhurbaşkanı adayı için hazırlık yapmaya başladıklarını söyledi.

Söz konusu partilerde "2019’da kimi aday gösterelim" tartışmasına girildiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu milletin gönlüne girmediklerini bildikleri için, onların o zihniyetlerinin iradesinin bu milletten geçemeyeceğini bildikleri için bu sefer de fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Parti içerisinde sıkıntı yaratabilir miyiz diye bir gayretin içerisine giriyorlar. Biz de buradan onlara diyoruz ki 'Avuçlarınızı yalarsınız, başka kapıya, bu millet artık uyandı' diyoruz. Bu millet küllerinden yeniden doğdu. Bu millete o fitne tohumları vız gelir, tırıs gider. Asla hiçbirimiz onların bu değirmenine su taşımayacağız."

Aydın, milletin artık aydınlandığına ve her şeyi gördüğüne dikkati çekerek "Yol varken bırakın şu oyunlarla bir şekilde tezgahlarla milletin iradesiyle oynamayı. Bu milletle dalga geçmeyin. Bu millet artık öteki değil, bu millet artık sizlerin baktığı gibi göbeğini kaşıyan adam değil. Bu milletin oyu da sizin oyunuz kadar eşit. Bu milletin iradesi sizi belirler. Siyaset yapıyorsanız demokrasi diyorsanız işte sandık işte milletin iradesi. Eğer siz gerçekten bir yerlere gelmek istiyorsanız bunun tek yolu var önce milletin gönlünde taht kuracaksınız." diye konuştu.

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