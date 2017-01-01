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Nişan töreninde silahla ateş edildi: 1 ölü

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:10

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sokakta yapılan nişan merasimi sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Büyükkarakuyu Mahallesi'nde sokakta yapılan bir nişan töreni sırasında silahla havaya ateş edildi.

Ali Üzüm (10) isimli çocuk, mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleye gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Üzüm'ün cesedi Adli Tıp Kurum Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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