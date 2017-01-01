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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, Eşrefzade Abdullah Rumi hazretlerinin ölümünün 548'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Eşrefzade Abdullah Rumi'nin türbesinin bulunduğu Eşrefzade Camii'nde gerçekleşen programa Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, Eşrefzade Abdullah Rumi'nin 14. kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan, Abdulkadir Geylani hazretlerinin 24. kuşaktan torunu Prof. Dr. Muhammed Fadıl Geylani, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Akif Hayta ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Pehlivan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, alimlerin Anadolu kültür mirası içinde çok önemli yeri bulunduğunu söyledi. İznik'in de Anadolu'nun en nadide köşelerinden biri olduğunu ifade eden Pehlivan, "İlçemiz Türk ve İslam medeniyeti için mihenk taşı olmuş önemli merkezlerden biridir. İznik'in bu süreçte kazandığı birçok unvan var. Bu unvanlardan biri de 'Alimler yuvası İznik'tir. Bunda Eşrefzade Rumi gibi şahsiyetlerin büyük payı var." dedi.

Belediye Başkanı Sargın da Eşrefzade Abdullah Rumi hazretlerinin İznik için çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Sargın, şunları dile getirdi:

"Şehirlerin ruhları vardır, bu ruhları verenlerin de manevi değerleri vardır. Uzakta da olsanız, kapının dışında da olsanız o maneviyat sizi cezbeder. Eşrefzade Abdullah Rumi hazretleri İznik için önemli şahsiyetlerden biridir. Konya'da Mevlana neyse İznik'te de Eşrefzade Rumi hazretleri o dur. Çünkü, döneminde insanlara aşkı, sevgiyi ve muhabbeti anlatmışlar. Allah sevgisini anlatmışlar. Bunlar, Peygamber Efendimizin varisleridir. Biz yerel yöneticilerin de görevi bu varislerimize sahip çıkmaktır. Bu anlamda bizler bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Eşrefzade Abdullah Rumi'nin 14. kuşak torunu Safiyüddin Erhan ise "Burada manevi büyükler ile vakti zamanında bir makam tutmuşlar, tasavvufi mekan hazırlamışlar. En önde gelenlerinden biri Eşrefzade Abdullah Rumi hazretleriymiş. Kendisi Kadiri tarikatını Anadolu'muz başta olmak üzere Bursa'mıza ve Türk halkına getirmiş bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Program, camide yapılan zikirle son buldu.