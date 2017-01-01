Uluslararası Siirt Bisiklet Turnuvası

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SİİRT (AA) - Siirt'te, uluslararası bisiklet turnuvası düzenlendi.

Valilik, belediye ve üniversitenin de arasında bulunduğu çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen bisiklet turnuvası Kurtalan yolu üzerindeki İl Kültür Müdürlüğü önünde başladı. 270 bisikletçinin kıyasıya mücadele ettiği yarışma 10 kilometre uzaklıktaki Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde son buldu.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman yarışmaya olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sportif, sanatsal ve kültür faaliyetler, gençlerin birbirleriyle iletişim kurmalarına çok önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Siirt Gençlik ve Kültür Evi Temsilcisi İdris Tan da, bu yıl birincisi düzenlenen bisiklet turnuvasına yurt içinden 250, yurt dışından ise 20 sporcunun katıldığını belirterek, "Turnuvanın amacı, gençlere bisiklet sporunu sevdirmek, halk içerisinde sporu yaymak ve ilimizin tanıtımını yapmaktır. Bu tür spor faaliyetlerinin ilimizde yayılarak, daha sosyal hale gelmesine ve gençlerin sporla iç içe olmasını amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Gaziantep'ten katılan Beyhan Dikici ise Siirt'e severek geldiğini belirterek, kendilerine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkmenistan'dan gelen Sahet Geldi, Türkiye'yi ve Siirt'i çok sevdiğini söyledi.

Burundi Cumhuriyeti vatandaşı ve Siirt Üniversitesi öğrencisi Kitaronka Sefu, "Bu yarışma bizim için çok güzel bir şey. Sınav haftasında olduğumuz bu günlerde stres atmamız açısından güzel bir etkinlik oldu. Bu spor sağlığımız için de çok önemli. Bugün arkadaşlarımla yarışacağız. Birinci olmaya çalışacağım, herkese başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda, erkeklerde Ömer Çakmak birinci, İbrahim Gülmez ikinci ve Adem Akdemir üçüncü oldu. Kızlar da ise Emine Esmeray birinci, Mine Kızıltoprak ikinci ve Gamze Gerçi üçüncülük elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Vali Mustafa Tutulmaz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay verdi.

