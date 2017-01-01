Sinop'taki uyuşturucu operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan kişilere yönelik il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Sinop'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar toz esrar ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.