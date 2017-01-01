ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sinop'taki uyuşturucu operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 10:09

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan kişilere yönelik il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Sinop'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar toz esrar ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.



İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİNOP'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİNOP'TA FETÖ/PDY OPERASYONU

Sinop'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
YEREL

SİNOP'TA KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de ilk kez fasülye görünümlü afyon sakızı yakalandı!
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANDI!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 İşte dünyanın en genç zengini
  • 4 TSK 24 tane birden sipariş verdi