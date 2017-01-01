ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Fırtına fındığı olumsuz etkiledi"

09 Mayıs 2017 Salı, 13:51

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dün gece etkili olan fırtınadan dolayı Ordu ve Giresun'daki birçok ilçe ve köydeki fındık bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'ndeki şiddetli fırtınanın kısa süre etkili olmasına rağmen fındığa zarar verdiğini belirtti.

Ordu ve Giresun'daki birçok ilçe ve köydeki bahçelerde fındığın zarar gördüğünü ifade eden Soydan, "Ne kadar zarar söz konusu henüz bilemiyoruz ancak hasar tespit çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağız." dedi.

Soydan, bazı üreticilerden aldıkları ilk bilgilere göre, zararın özellikle yüksek rakımlı ilçelerdeki bahçelerde olduğunu tahmin ettiklerini, şiddetli fırtınanın fındık rekoltesine olumsuz yansıyacağını söyledi.

Fındığın bölgedeki üreticilerin tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Soydan, aynı olumsuzluğun bir daha yaşanmamasını diledi.

Altınordu Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamada da Ordu'da gece Altınordu, Gürgentepe, Gölköy, Çatalpınar, Korgan ve Ulubey ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü belirtildi.

Fırtınadan fındık bahçelerinin de çok büyük zarar gördüğü kaydedilerek, "Bununla ilgili yetkili birimler çalışmalarını sürdürüyor. Zararın boyutları birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacak." ifadesi kullanıldı.


İLGİLİ HABERLER
Fatsa'da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'
YEREL

FATSA'DA 'SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ'
Fatsa'da yarım asırlık çınar rüzgara dayanamadı
YEREL

FATSA'DA YARIM ASIRLIK ÇINAR RÜZGARA DAYANAMADI
Kabadüz'de fide satışları başladı
YEREL

KABADÜZ'DE FİDE SATIŞLARI BAŞLADI
Ünye turizmi masaya yatırıldı
YEREL

ÜNYE TURİZMİ MASAYA YATIRILDI
Başkandan kan bağışına destek
YEREL

BAŞKANDAN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Fındıkta külleme ve kozalak akarıyla mücadele uyarısı
YEREL

FINDIKTA KÜLLEME VE KOZALAK AKARIYLA MÜCADELE UYARISI
Kabadüz ilçesine meteoroloji istasyonu kuruluyor
YEREL

KABADÜZ İLÇESİNE METEOROLOJİ İSTASYONU KURULUYOR
Fatsa'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı
YEREL

FATSA'DA TUBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Baskı beton çalışmaları beğenildi
YEREL

BASKI BETON ÇALIŞMALARI BEĞENİLDİ
Müsteşar Yardımcısı Demirci, Fatsa Denizcilik Meslek Lisesini inceledi
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI DEMİRCİ, FATSA DENİZCİLİK MESLEK LİSESİNİ İNCELEDİ
Fatsa'da gıda denetimleri
YEREL

FATSA'DA GIDA DENETİMLERİ
Fatsa'da Türk sanat müziği konseri
YEREL

FATSA'DA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci
YEREL

YAŞLI DEDENİN OĞUL ARISI SEVİNCİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini