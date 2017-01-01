"Fırtına fındığı olumsuz etkiledi"

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dün gece etkili olan fırtınadan dolayı Ordu ve Giresun'daki birçok ilçe ve köydeki fındık bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'ndeki şiddetli fırtınanın kısa süre etkili olmasına rağmen fındığa zarar verdiğini belirtti.

Ordu ve Giresun'daki birçok ilçe ve köydeki bahçelerde fındığın zarar gördüğünü ifade eden Soydan, "Ne kadar zarar söz konusu henüz bilemiyoruz ancak hasar tespit çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağız." dedi.

Soydan, bazı üreticilerden aldıkları ilk bilgilere göre, zararın özellikle yüksek rakımlı ilçelerdeki bahçelerde olduğunu tahmin ettiklerini, şiddetli fırtınanın fındık rekoltesine olumsuz yansıyacağını söyledi.

Fındığın bölgedeki üreticilerin tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Soydan, aynı olumsuzluğun bir daha yaşanmamasını diledi.

Altınordu Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamada da Ordu'da gece Altınordu, Gürgentepe, Gölköy, Çatalpınar, Korgan ve Ulubey ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü belirtildi.

Fırtınadan fındık bahçelerinin de çok büyük zarar gördüğü kaydedilerek, "Bununla ilgili yetkili birimler çalışmalarını sürdürüyor. Zararın boyutları birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacak." ifadesi kullanıldı.



