Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede yarından itibaren kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına beklendiği belirtildi.

Güney ve Güney Batı yönlerinden etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtınanın, yarın sabah saat 06.00'dan itibaren başlamasının ve saat 17.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi.