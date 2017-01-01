Samsun'da telefonla dolandırıcılık iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, bir kadının 7 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandırdı.

Bafra ilçesinde Ş.B'yi (61) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Evinize geliyorum, kamera çalışması yapılacak" dedi.

Kısa bir süre sonra eve gelen şüpheli, Ş.B'ye, "Evinizde kamera çalışması yapılacak. Siz evinizdeki değerli eşyalarınızın yerini gösterin, size yardımcı olacağım" diye söyledi. Yatak odasında ziynet eşyalarının yerini öğrenen şüpheli, dolabın üzerinde 7 bin lira değerindeki çeyrek altınları alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan ev sahibi, polise haber verdi. Şüphelinin aynı yerde saklı 30 bin lira değerindeki altınları görmemesi ev sahibini sevindirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

