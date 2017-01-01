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Zırhlı polis aracının eve çarpması

09 Mayıs 2017 Salı, 21:06

ŞIRNAK (AA) - Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silopi ilçesinde, zırhlı polis aracının evin duvarına çarpması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili, olayın meydana geldiği andan itibaren adli makamların hızlı şekilde soruşturma işlemlerine başladığı belirtilerek, "Şüpheli polis memurundan alınan kan örneğinde alkole rastlanmadığı tespit edilirken, ilk bilgilere göre aracın fren mekanizmasında bir arızadan dolayı kazanın meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 4 Mayıs 2017 gecesi Silopi ilçesinde devriye görevi yapan bir polis panzerinin bir eve girmesi sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın, bazı basın yayın organı ve siyasiler tarafından çarpıtıldığı bildirildi.

Bu haberlerin bazılarında, "Şüpheli polis memurunun alkollü olduğu, kasıtlı olarak eve girerek çocukların ölümüne sebep verdiği"nin iddia edildiği aktarılan açıklamada, olayın meydana geldiği andan itibaren adli makamların hızlı şekilde soruşturma işlemlerine başladığı kaydedildi.

- 2014 yılında da eve araç çarpmış

"Şüpheli polis memurundan alınan kan örneğinde alkole rastlanmadığı tespit edilirken, ilk bilgilere göre aracın fren mekanizmasında bir arızadan dolayı kazanın meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"23 Eylül 2014 tarihinde aynı vatandaşın evine sivil bir aracın çarpmış, 2014 tarihli söz konusu kazada herhangi bir şikayet olmadığı, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı görülmüştür.

Bu kazada şüpheli araç sürücüsü, kazada, aracın freninin tutmadığını iddia etti. Polis memuru tutuklanmış olup, kazanın oluş nedeni ve kişilere atfedilebilecek kusurun tespiti açısından teknik bilirkişi heyetinin hızlı bir şekilde oluşturulacağı ve soruşturmanın titizlikle takip edileceği kamuoyuna önemle duyurulur."

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 Mayıs'ta zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak'ta bulunan eve çarpması sonucu Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım (6) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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