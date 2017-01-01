Sınırda yakalanan Afgan göçmenlere Mehmetçikten yardımeli

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde sınırda yakalanan aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu Afgan göçmenlere Mehmetçik tarafından sıcak yemek, içecek ve battaniye verildi.

Güvenlik güçleri, İran sınırındaki dağlık alanda yurda yasa dışı yollardan giren 4'ü çocuk 20 Afganı tespit etti.

Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında ölçüldüğü İran sınırının yüksek kesimlerinde soğuktan etkilendikleri görülen göçmenlere sıcak yemek, içecek ve battaniye veren Mehmetçik, yorgunluktan bitkin düşen kardeşler Gülsemin, Aybala ve henüz ismi konulmamış 2 aylık bebek ile yakından ilgilendi. Mehmetçik çocuklara parkasını giydirerek kucağına aldı.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 20 kişinin Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderileceği öğrenildi.