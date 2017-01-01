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Rize'de MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:53

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Rize Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntülerde, Cumhuriyet Caddesi Ziraat Bankası kavşağında iki kamyonetin çarpıştığı kaza da yer aldı. Yine aynı yerde bir yolcu minibüsün başka bir otomobile çarptığı görüntülerde kameralara yansıdı.

Görüntülerde liman kavşağı mevkisinde bir otomobilin ambulansa çaptığı görülüyor.

Derepazarı ilçesinde tırın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu bir kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı trafik kazası da görüntülerde yer aldı.

Kayıtlarda duran midibüse binmeye çalışan bir yolcunun saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.


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