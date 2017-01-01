Evde eğitim alan engelli öğrenciler feribotla gezdi

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce evde eğitim alan engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik Karakaya Baraj Gölü'nde feribot gezisi düzenlendi.

Evlerinden alınan bazı engelli öğrenci ve aileleri, Karakaya Baraj Gölü'ne getirildi. Feribota binen çocuklar, aileleriyle gölde gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Etkinliğe, Kale Kaymakamı Mehmet Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Yeşilyurt Belediyesi Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, Kale İlçe Jandarma Komutanı Erkan Güngör ile öğrenciler, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Feribot gezisinin ardından Kale Göl Otel'de verilen yemeğin ardından öğrenciler için eğlence programı düzenlendi.

Buradaki etkinliğe, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir de katıldı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu çocuklarımıza bu imkanları sunuyorlar, daha önceden böyle bir imkan yoktu, aileler çocuklarını okutamıyordu ama şimdi evde eğitim ile çocuklarımız her türlü eğitim faaliyetini eve gelen öğretmenler sayesinde alıyor. Bunun sonuçlarını da almaya başlıyoruz." dedi.

İlkokulda 25, ortaokulda 18, lisede 12 öğrenciye evde ders verildiğini belirten Mustafa Toprak, bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını gerektiğini de ifade etti.