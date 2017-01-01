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ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla 30 engelli çocuğu, Atlı Polis Birliğinde ağırladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün Konyaaltı ilçesindeki Atlı Polis Birliğine gelen engelli çocuklara ilk olarak Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su gösterisi yapıldı. Engelli çocuklar, gösterinin ardından TOMA'ya binerek alanda dolaştırıldı.

Engelli çocuklar, alanda bulunan özel eğitimli atlara binerek küçük bir gezinti yaptı. Çevik kuvvet polisleri de toplumsal olaylarda giydikleri "robocop" kıyafetlerini engelli çocuklara giydirdi.

"Dano" ve "Black" isimli polis köpekleri de çocuklar için gösteri yaptı. Etkinlik kapsamında polis ekipleri çocukları Emniyet Müdürlüğünün araçlarına bindirerek şehir turu yaptırdı.

- Engellilerden farkındalık yürüyüşü

Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan farkındalık yürüyüşünde engelli bireyler ellerindeki "Ya engelsizsiniz ya da engel sizsiniz", "Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir", "Umutlarıma engel olmayın", "Üzerine park ettiğiniz kaldırımlardaki sarı çizgiler dekor değildir" dövizleriyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, engelli öğrencilerden oluşan mehteran takımı gösteri sundu.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu ve asıl engelin beyinlerde ve düşüncelerde bulunduğunu söyledi. Engelliler için son yıllarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan bu çalışmalarla sokaklarımızda, okuluna ya da işine giden, spor ve sanat etkinliğine katılan, kütüphanede kitap okuyan ya da bir kafede çayını yudumlayan engelli vatandaşlarımızın sayısının giderek artması hedeflenmektedir. Engelli bir birey için bunların güvenli ve kimsenin yardımı olmadan yapabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda insan hakkıdır. Erişilebilirlik sorunu engellilerin sosyal hayata katılmasının önündeki en büyük engeldir. Günümüzde engelli bireylerimizin dört duvar arasından çıkarılarak eğitime, istihdama ve sosyal hayata katılmaları bizleri memnun etmektedir."

Yılmaz, konuşmasının ardından ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye, bilgisayar, işitme cihazı hediye etti. Görme engelli bir bireye de özel Kur'an-ı Kerim armağan edildi.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde devam eden programda ise engelli öğrenciler jimnastik, halk oyunları ve bayrak gösterisi gerçekleştirdi. Merkezde ayrıca engelli öğrencilerin eserlerinin bulunduğu el işi ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

- Motorize ekiplerle şehir turu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğinin organizasyonu ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda engelli çocuklara akülü araçlarla trafik eğitimi verildi. Özel oluşturulan parkurda engelli çocuklar, trafik polisleri eşliğinde akülü araçlara bindi. Çocuklara çikolata ve kask hediye edildi. Daha sonra engelli çocuklar, motorize trafik polisleriyle şehir turu attı.

Bodrum ilçesinde de "Bodrum'da engel yok, şenlik var" etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğindeki etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Bodrum'dan 50, Türkiye'nin 14 ilinden 210 öğrencinin katıldığı etkinliğin açılışında, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, işitme engelliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi mehteran takımı da gösteri sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, engellilerin başarıları ile dikkati çektiğini belirterek, hayatın her alanında tüm zorluklara rağmen sergiledikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi.



