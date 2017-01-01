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Kırıkkale'de FETÖ/PDY davaları

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:29

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar C.K. ile E.Ö. ve avukatları hazır bulundu.

"FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan C.K, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

E.Ö. ise örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, C.K. ve E.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada da "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu E.D. ve avukatı hazır bulundu.

E.D. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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