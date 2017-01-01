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Batman'da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:32
Batman'da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Çelik (35) yönetimindeki 46 UB 432 plakalı kamyonet, Kantar Köprüsü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan ve yaralanan Mahmut Ülker, Zeydi Ülker ile Faysal Ülker çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Beşiri ilçesi istikametinden kent merkezine gelen İbrahim Alkız yönetimindeki 34 BTL 56 plakalı buğday yüklü kamyonet de Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Alkız ile kamyonette bulunan Ahmet Argış yaralandı.

Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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