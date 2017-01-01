Sinop'ta KAAN füzesinin ateşlenmesi

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SİNOP (AA) - Roketsan tarafından geliştirilen KAAN füzesinin Sinop'ta yapılan test atışlarını Vali Hasan İpek de izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eski radar üssü mevkisinde yapılan test atışlarını Vali İpek'in yanı sıra Roketsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Emin Alpman, Roketsan AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Usta, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Topçu Komutanı Tümgeneral Zaur Hüseyinov ile diğer ilgililer de takip etti.

Atış sırasında Vali İpek, Alpman'dan füze hakkında bilgi aldı. İpek, atışların başarıyla tamamlanması dolayısıyla Roketsan heyetini kutladı.