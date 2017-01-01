Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

MUĞLA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında Muğla'da gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 18'i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçesinde önceden tespit edilen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan G.P, A.A, V.K, E.Ş, U.B, S.D, M.A, B.C.Y, A.Ş, T.A, A.Ç, İ.Ö, A.G, T.C, E.K, D.B, S.K, C.G.K ve B.Y'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanırken, C.G.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında Muğla'da da 19 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 99 gram esrar, 4 ecstasy, 51 kök kenevir, 2 hassas terazi ele geçirilmişti.