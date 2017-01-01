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Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması

12 Mayıs 2017 Cuma, 00:03

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Mayıs'ta Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan infaz koruma memuru ve adliye personeli 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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