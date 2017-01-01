Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Mayıs'ta Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan infaz koruma memuru ve adliye personeli 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.