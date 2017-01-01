Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

KONYA (AA) - Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Konya'da 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.