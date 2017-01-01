2. Hürpedal Bisiklet Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hürpedal Bisiklet Festivali, 20 ilden bisiklet tutkunlarının katılımıyla başladı.
Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Hürpedal Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen festival kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen farklı yaş gruplarından bisiklet tutkunlarının katıldığı bisiklet turu, Ortaca Kültür Park'tan start aldı.
Festivalin startını Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı verdi.
Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale 250 kayıtlı bisiklet sporcusunun katıldığını söyledi.
İlk gün Ortaca, Beyobası, Yuvarlakçay etabında sporcuların pedal basacağını anlatan Kirak, "Etabın ardından sporcular, Ortaca Sarıgerme Piknik alanındaki çadırlı kampta geceyi geçirecekler. Kayıtlı 250 sporcunun yanı sıra bisiklet tutkunu hemşehrilerimizin de katılımıyla sayımız 300'ü geçiyor. Geçen yıla oranla katılım oldukça fazla. Hatta ekimde düzenleyeceğimiz festivale şimdiden kayıt yaptıranlar var." dedi.
Festival kapsamında, ilçe merkezinden pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, ikinci gün Sarıgerme-Dalyan ve feribot ile Köyceğiz ilçesine geçerek Sultaniye Kaplıcaları etabını tamamlayacak.