Uşak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.
Şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.
Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.