Oğlunun tedavisi için iş yerini kapattı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli bir anne, lösemi teşhisi konulan oğlunun tedavisine daha fazla vakit ayırmak için 10 yıldır sürdürdüğü mesleğini bırakarak kuaför salonunu kapattı.

İslahiye ilçesinde Mehmet-Seval Aydoğan çiftinin tek çocuğu olan 5 yaşındaki Ömürcan Baha'ya 7 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Bunun üzerine büyük üzüntü yaşayan aile, çocuklarının tedavisi için ilçe merkezinden Gaziantep'e taşındı.

Psikoterapist baba seminerler vermeyi bıraktı, anne ise ilçede 10 yıldır işlettiği kuaför salonunu kapattı.

Ömürcan Baha'nın tedavisinin sürdüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesinin yakınında bir ev kiralayan Aydoğan çifti, çocuklarının bir an evvel sağlığına kavuşabilmesi için çaba harcıyor.

Anne Seval Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının her şeyden daha önemli olduğunu belirterek "Gözümde hiçbir şeyin değeri yok, işin de yok. O iyi olsun, başka bir şey istemem. İş yerini tekrar açmayı da düşünmüyorum. Şu an oğlum böyle olduğu için savaşmak zorundayım. İnşallah bu savaşı kazanırız." dedi.

Hastaneye ilk geldiklerinde oğlunun hiç yürüyemediğini ve yemek yiyemediğini anlatan Aydoğan, tedavinin başlamasıyla yeniden adım atmaya başladığını söyledi. Tedavinin ilk 2 ayında sürekli hastanede kaldıklarını, ardından 3 gün hastanede 4 gün de evde olmak üzere 7 ayı bu şekilde tamamladıklarını aktaran Aydoğan, şöyle devam etti:

"Bazen Ömürcan'ı arkadaşlarına götürüyorum. Bir çocuğun Ömürcan'la oynamasını istedim. Annesi izin vermedi. Ağzında maskeyi görünce 'Oynamayacaksın, sana hastalık bulaşır.' dedi. 'Lösemi, bulaşmayan bir hastalık.' dedim. Oğlumu gördüklerinde anneler çocuklarını oynatmıyor. Herkes bir garip bakıyor. 'Saçları neden böyle?' diyorlar. Oğlum, arkadaşlarının yanında bunları duyunca üzülüyor. Çocuklarla bir türlü temas kuramıyor. Çocuklar maskeyi gördüklerinde oynamak istemiyor. Babası da ben de Ömürcan enfeksiyon kapmasın diye maske takıyoruz. Bunu görünce insanlar, sanki bizde bir hastalık varmış gibi hemen çekiliyor, çocuklarını kaçırıyor. Bu, bir anne olarak benim çok zoruma gidiyor, üzülüyorum."

- "O bizim şansımız, biz onun şansıyız"

Baba Aydoğan da Ömürcan'ın kendileri için yaşam kaynağı olduğuna işaret ederek "O bizim şansımız, biz onun şansıyız." dedi.

Psikoterapist olarak hastanedeki lösemi hastası çocukların ailelerine süreç hakkında bilgi verdiğine değinen Aydoğan, "Daha önce bu tür vakalarla çalışmıştım. Fakat bazı sözcükler yokuşta zorlanıyor. Biz yokuşta olduğumuz için bazı değerler ya da kavramlar daha da zor. Eşim çok büyük fedakarlıkta bulundu. Burada 'Her an her şey olabilir' düşüncesi de var. Bu hastalık böyle bir şey. Biz ümitliyiz. Elimizden geleni, fazlasıyla yapmak için buradayız."

GAÜN Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sinan Akbayram ise bir hafta sonra ayakta tedavi sürecinin başlayacağına dikkati çekerek "Ömürcan, bize kemik ağrısı, ateş ve karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu. Tedavisi devam ediyor, şu an genel durumu daha iyi." dedi.