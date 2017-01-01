9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılacak fuar, 21 Mayıs'a kadar 465 yayınevi, 600'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza gününe ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar öncesindeki "Ağaçlar kitap açtı" etkiliği kapsamında bugün tarihi çınarlara asılan 5 bin kitabın vatandaşlar tarafından toplandığını söyledi.

Fuarın sadece Kocaeli'de değil, çevre illerden de kabul gördüğünü, herkesin gönülden desteklediği bir etkinlik olduğunu dile getiren Büyükakın, "Kitap fuarı, bizim gururla yaptığımız bir etkinlik. Kamuoyunun her kesiminden destek alan bir etkinlik. Biz bu hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. İlk birkaç kitap fuarı yaptığımızda olumlu etkileri kentte ve çevre illerde duyulduğunda başka illerden bunu nasıl yaptığımıza dair ekipler geldiler ve bizden bilgi almak istediler. Zaman zaman bizim ekiplerimiz giderek o illerde kitap fuarı hazırlıklarına yardımcı oldular." şeklinde konuştu.





- "Kitap medeniyetinin ülkede gündeme gelmesi sevindirici"

Kitap fuarlarının Türkiye'nin her yerinde yapılması gereken bir etkinlik olduğunu vurgulayan Büyükakın, kitabın medeniyet anlamına geldiğini bildirdi.

Büyükakın, "Kitap ve Medeniyet" konulu uluslararası katılımlı bir karikatür yarışması yaptıklarından bahsederek, çok sayıda yabancının yarışmaya katılımının olduğunu aktardı.

Burada birinci olan eserin Suriye'deki insanlık dramını anlattığını belirten Büyükakın, "Kitap gerçekten medeniyet. Bunun Kocaeli'de olduğu gibi diğer illere de yayılması ve kitap medeniyetinin ülkede gündeme gelmesi sevindirici. Özellikle İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Bolu'dan ve çevre illerden çok sayıda fuarımıza katılımcının geldiğini biliyoruz. Fuarı ziyaret esnasında katılımcılar teşekkürlerini iletiyor. Sadece Kocaeli'nin kitap fuarı olmaktan çıktı, bölgenin hatta Türkiye'nin de kitap fuarı oldu. Bu da bizim için onur verici oldu." ifadesini kullandı.

Fuarın kitapseverlerin ilgisiyle ortaya çıktığını vurgulayan Büyükakın, 7'de 77'ye herkesi kitap fuarında görebilmenin gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

Çocuğunu ve torununu alan insanları orada görmekten büyük bir keyif aldıklarına değinen Büyükakın, "Onların desteğiyle bu fuar büyüdü, onların desteği arttıkça daha da büyüyecek. Vatandaşların desteğiyle kitap medeniyeti Kocaeli'den Türkiye'ye yeniden yayılacak. İlgi ve alakalarını devam ettirmelerini diliyorum. Kitap mevsimi Kocaeli'de başladı, herkesi kitaplarla buluşmaya davet ediyorum." dedi.





- "AA fuarımıza güç katacak"

Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) fuara güç katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarımız belli bir noktaya geldi ama AA'nın iletişim sponsorluğunu üstlenmesiyle kitap fuarının gerek ulusal medyada gerekse uluslararası medyada duyurulması açısından çok daha üst noktaya taşıma imkanı bulacağız. Geçen yılki ziyaretçi sayımız 705 bindi. Bu sene AA'nın da katkılarıyla 1 milyona doğru gider diye tahmin ediyorum. Aslında temennimiz çok daha fazla olması ama 15 gün içinde fiziki imkanlar da ancak buna müsaade ediyor ama AA, belki buraya gelen ziyaretçi sayısını yükseltecek çok daha büyük katkıyı o kitap fuarı ateşini, o heyecanı bütün ülkeye yayarak çok daha önemli bir katkı verecek. AA'nın Türkiye'deki yöneticilerine bu kararlarından dolayı teşekkür ediyorum. AA ile bu fuarın yapılması ve 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması ve onunla ilgili sergi açılmış olması ayrıca bir anlam ifade ediyor. AA ile hazırlığını yaptığımız darbeler sempozyumu da var. AA bize orada da destek veriyor. Ayrıca bu hususta da gösterdikleri hassasiyet nedeniyle AA'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alacak.

Oluşturulacak AA standında kitapseverler, almanak satın alabilecek. Fuar alanındaki sergi, C salonunda gezilebilecek. AA standı ise B salonunda ziyaret edilebilecek.



