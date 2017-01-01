ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:05
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılacak fuar, 21 Mayıs'a kadar 465 yayınevi, 600'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza gününe ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar öncesindeki "Ağaçlar kitap açtı" etkiliği kapsamında bugün tarihi çınarlara asılan 5 bin kitabın vatandaşlar tarafından toplandığını söyledi.

Fuarın sadece Kocaeli'de değil, çevre illerden de kabul gördüğünü, herkesin gönülden desteklediği bir etkinlik olduğunu dile getiren Büyükakın, "Kitap fuarı, bizim gururla yaptığımız bir etkinlik. Kamuoyunun her kesiminden destek alan bir etkinlik. Biz bu hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. İlk birkaç kitap fuarı yaptığımızda olumlu etkileri kentte ve çevre illerde duyulduğunda başka illerden bunu nasıl yaptığımıza dair ekipler geldiler ve bizden bilgi almak istediler. Zaman zaman bizim ekiplerimiz giderek o illerde kitap fuarı hazırlıklarına yardımcı oldular." şeklinde konuştu.


- "Kitap medeniyetinin ülkede gündeme gelmesi sevindirici"

Kitap fuarlarının Türkiye'nin her yerinde yapılması gereken bir etkinlik olduğunu vurgulayan Büyükakın, kitabın medeniyet anlamına geldiğini bildirdi.

Büyükakın, "Kitap ve Medeniyet" konulu uluslararası katılımlı bir karikatür yarışması yaptıklarından bahsederek, çok sayıda yabancının yarışmaya katılımının olduğunu aktardı.

Burada birinci olan eserin Suriye'deki insanlık dramını anlattığını belirten Büyükakın, "Kitap gerçekten medeniyet. Bunun Kocaeli'de olduğu gibi diğer illere de yayılması ve kitap medeniyetinin ülkede gündeme gelmesi sevindirici. Özellikle İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Bolu'dan ve çevre illerden çok sayıda fuarımıza katılımcının geldiğini biliyoruz. Fuarı ziyaret esnasında katılımcılar teşekkürlerini iletiyor. Sadece Kocaeli'nin kitap fuarı olmaktan çıktı, bölgenin hatta Türkiye'nin de kitap fuarı oldu. Bu da bizim için onur verici oldu." ifadesini kullandı.

Fuarın kitapseverlerin ilgisiyle ortaya çıktığını vurgulayan Büyükakın, 7'de 77'ye herkesi kitap fuarında görebilmenin gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

Çocuğunu ve torununu alan insanları orada görmekten büyük bir keyif aldıklarına değinen Büyükakın, "Onların desteğiyle bu fuar büyüdü, onların desteği arttıkça daha da büyüyecek. Vatandaşların desteğiyle kitap medeniyeti Kocaeli'den Türkiye'ye yeniden yayılacak. İlgi ve alakalarını devam ettirmelerini diliyorum. Kitap mevsimi Kocaeli'de başladı, herkesi kitaplarla buluşmaya davet ediyorum." dedi.


- "AA fuarımıza güç katacak"

Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) fuara güç katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarımız belli bir noktaya geldi ama AA'nın iletişim sponsorluğunu üstlenmesiyle kitap fuarının gerek ulusal medyada gerekse uluslararası medyada duyurulması açısından çok daha üst noktaya taşıma imkanı bulacağız. Geçen yılki ziyaretçi sayımız 705 bindi. Bu sene AA'nın da katkılarıyla 1 milyona doğru gider diye tahmin ediyorum. Aslında temennimiz çok daha fazla olması ama 15 gün içinde fiziki imkanlar da ancak buna müsaade ediyor ama AA, belki buraya gelen ziyaretçi sayısını yükseltecek çok daha büyük katkıyı o kitap fuarı ateşini, o heyecanı bütün ülkeye yayarak çok daha önemli bir katkı verecek. AA'nın Türkiye'deki yöneticilerine bu kararlarından dolayı teşekkür ediyorum. AA ile bu fuarın yapılması ve 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması ve onunla ilgili sergi açılmış olması ayrıca bir anlam ifade ediyor. AA ile hazırlığını yaptığımız darbeler sempozyumu da var. AA bize orada da destek veriyor. Ayrıca bu hususta da gösterdikleri hassasiyet nedeniyle AA'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alacak.

Oluşturulacak AA standında kitapseverler, almanak satın alabilecek. Fuar alanındaki sergi, C salonunda gezilebilecek. AA standı ise B salonunda ziyaret edilebilecek.


İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Başkan Doğan'dan anneler günü mesajı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Köylerin parke çalışmaları için ihale yapıldı
YEREL

KÖYLERİN PARKE ÇALIŞMALARI İÇİN İHALE YAPILDI
İzmit'te sahipsiz hayvanlar için çalışmalar sürecek
YEREL

İZMİT'TE SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Başkan Köşker, Erzurumlular Derneği ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, ERZURUMLULAR DERNEĞİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Kocaelispor'a prim motivasyonu
YEREL

KOCAELİSPOR'A PRİM MOTİVASYONU
Çocuk Meclisi Bursa'ya gitti
YEREL

ÇOCUK MECLİSİ BURSA'YA GİTTİ
Başkan Doğan'dan Kocaelisporlu futbolculara 100 bin lira prim
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN KOCAELİSPORLU FUTBOLCULARA 100 BİN LİRA PRİM
'Çocuk Üniversitesi'nin açılış kurdelesi Pazar günü kesilecek
YEREL

'ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ'NİN AÇILIŞ KURDELESİ PAZAR GÜNÜ KESİLECEK
KO-MEK'in ilçe sergisinde ele emeği eserler sergilendi
YEREL

KO-MEK'İN İLÇE SERGİSİNDE ELE EMEĞİ ESERLER SERGİLENDİ
Kullar Yakacık Caddesi'ne aşınma asfaltı atılacak
YEREL

KULLAR YAKACIK CADDESİ'NE AŞINMA ASFALTI ATILACAK
Başiskele, projelerin açılışına hazırlanıyor
YEREL

BAŞİSKELE, PROJELERİN AÇILIŞINA HAZIRLANIYOR
Kocaeli'de Trafik Haftası &quot;Saygı&quot; temasıyla kutlandı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK HAFTASI "SAYGI" TEMASIYLA KUTLANDI
Başkan Doğan, &quot;Kocaelispor'a her zaman sahip çıkıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, "KOCAELİSPOR'A HER ZAMAN SAHİP ÇIKIYORUZ"
Başkan Ayaz'dan gençlere ve geleceğe yatırım
YEREL

BAŞKAN AYAZ'DAN GENÇLERE VE GELECEĞE YATIRIM
Anneler Günü Seka Park'ta sporla kutlanacak
YEREL

ANNELER GÜNÜ SEKA PARK'TA SPORLA KUTLANACAK
'Geri Kazanım Projesi' tam gaz devam ediyor
YEREL

'GERİ KAZANIM PROJESİ' TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Başiskele'de Kültür Sokak betonla kaplanacak
YEREL

BAŞİSKELE'DE KÜLTÜR SOKAK BETONLA KAPLANACAK
Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı
YEREL

ENGELLİLERİN BİR GÜNLÜK ASKERLİK HEYECANI
Nuh Çimento Grubundan Kocaelispor'a destek
YEREL

NUH ÇİMENTO GRUBUNDAN KOCAELİSPOR'A DESTEK
Büyükşehirden Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN KİTAP FUARI'NA ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ
Büyükşehirden öğrencilere yazlık sinema keyfi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERE YAZLIK SİNEMA KEYFİ
Kahve hatrı projesi başarıyla tamamlandı
YEREL

KAHVE HATRI PROJESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Çiftçiler Kandıra'daki şenlikte buluşuyor
YEREL

ÇİFTÇİLER KANDIRA'DAKİ ŞENLİKTE BULUŞUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!