Samsun'daki kamyonet hırsızlığı operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da kamyonet hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Mithat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli tarihlerde 20 kamyonetin çalınmasıyla ilgili bu sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenip 6 kişi gözaltına alınmıştı.