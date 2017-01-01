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Samsun'daki kamyonet hırsızlığı operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 19:41

SAMSUN (AA) - Samsun'da kamyonet hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mithat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli tarihlerde 20 kamyonetin çalınmasıyla ilgili bu sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenip 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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