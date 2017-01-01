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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 4 ay önce bir kişinin otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olayın cinayet olduğu iddiasıyla gözaltına alarak adliyeye çıkardığı şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ocak'ta Panayır köyü yolunda Burhan Yaman'ın (40) otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili harekete geçen ekipler, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle çalışmalarını genişletti.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, olayda kullanılan tabanca üzerindeki parmak izlerinin silinmeye çalışıldığını ve silahın maktulün eline sonradan verildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, maktulle aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Ö.E.Y'yi İzmit'teki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Gölcük Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ö.E.Y, tutuklandı.