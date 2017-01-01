Kırıkkale'de araç yangını

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de okul sırası taşıyan kamyonda trafikte seyir halindeyken çıkan yangına müdahale etmeye çalışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun karayolunun 6. kilometresinde, Nihat Çelik'in (59) kullandığı 41 UG 057 plakalı okul sırası yüklü kamyonun arka lastikleri henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Aracı durdurup inen sürücü Çelik, kısa sürede kamyonun kasasına sıçrayan alevlerin söndürülmesi için itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangına müdahale etmeye çalışırken elleri ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan sürücü Çelik, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, olay nedeniyle Kırıkkale-Samsun karayolu bir süreliğine ulaşıma kapalı kaldı.