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FETÖ üyeliğinden aranan eski hakimin bağ evinde yakalanması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:57

KIRŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıldır aranan ve Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalanan eski hakim tutuklandı.

Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaman'ın İsahocalı köyündeki kendine ait bağ evinde yakalanan eski sulh ceza hakimi Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaman Adliyesine sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet K, daha sonra soruşturmasının sürdüğü Ankara'ya gönderildi.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski sulh ceza hakimi Mehmet K, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyündeki bir bağ evinde gözaltına alınmıştı.

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