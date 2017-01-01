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Soma şehitleri 3. yılında anılıyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:11
Soma şehitleri 3. yılında anılıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden maden işçileri, facianın 3. yılında Madenci Şehitliğinde sevenleri ve ziyaretçileri tarafından anılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehitlik, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar ediyor, sevdiklerini anıyor.

Madencilerin çocukları, eşleri, anne, baba ve kardeşleri, mezar başında gözyaşı döküp, dualar okuduktan sonra sevdikleri için hayırda bulunuyor.

Şehitlerin küçük çocukları da 3. yılını dolduran acının büyüklüğünü anlayamadan mezarlıkta dolaşıyor.

Öte yandan Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de şehitlikteki madenci anıtına çelenkler bırakıyor. Kızılay'ın Soma temsilciliği gönüllüleri de ziyaretçileri yönlendirme konusunda yardımcı oluyor.

- 2 oğlunu faciada kaybeden annenin acısı da 3. yılını doldurdu

Madende yaşamını yitiren Ali (24) ve Yılmaz Çifitçi (28) kardeşlerin annesi Cemile Çifitçi de oğullarının mezarı başında AA muhabirine, kendisini kimsenin anlayamayacağını, çok yalnız kaldığını ifade etti.

Ancak "2 oğlunu aynı anda kaybeden annelerin" duygularını anlayabileceğini belirten Cemile Çifitçi, acısının bir gün bile dinmediğini, hiç de dinmeceğini dile getirdi.

Oğulları şehit olduktan sonra dünyaya gelen torunlarına da istediği gibi kucaklayamadığını anlatan Çifitçi, kilometrelerce uzaktan şehitliği ziyarete gelenlere de müteşekkir olduğunu söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının 3. yılında "bir avuç kömür için bir ömür veren" 301 şehit camilerde okunacak dualarla, mevlit ve hatimlerle anılacak.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçen olayın 3. yılında şehitleri anmak için Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince programlar düzenleniyor.




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