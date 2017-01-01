Yamaç paraşütü: Cross Country Uluslararası Mesafe Yarışı

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TOKAT (AA) - Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı'na, Tokat'ın Turhal ilçesinde devam edildi

Şenyurt Mercimektepe mevkisinde 9 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde sporcular, en uzun mesafeyi katetmeye çalıştı.

Yarışmanın organizatörü ve Turhal Havacılık Kulübünün başkanı Mustafa Başdemir, dünkü yarışlarda 80 kilometre uçuş yapıldığını belirterek, "Geçen seneki yarışmamızın rekorunu bu sene kırdık. Bugün hava şartları daha güzel. Bunun da üzerine çıkılacağını düşünüyoruz." dedi.

Yarışmacıların Mercimektepe'den uçup Tokat, Niksar, Erbaa, Reşadiye hattında iniş yaptıklarını dile getiren Başdemir, "Bu yarışmaların bir özelliği de milli takım sporcularının seçilmesi. Aldıkları puanlar kendi hanelerine yazılıyor ve yıl sonunda toplanıyor. Toplam 15 milli takım sporcumuz var ve bunlardan 7'si şu anda yarışıyor." diye konuştu.

Yarışmaya İran'dan katılan Saeed Rahmat Doost, Türkiye'de daha önce de yarıştığına işaret ederek, "İnternetten bakıp yarışmaları görüp geliyorum. Türkiye'de yarışmayı çok seviyorum. Yarışta 70 puan aldım. Hava, manzara çok güzel." ifadelerini kullandı.

Bir başka İranlı sporcu Liliyan Selami de iki gündür iyi uçuşlar yaptığını kaydetti.

Yarışma etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği de düzenlendi. Şenliğine katılan öğrenciler, uçurtmaları uçurabilmek için büyük çaba sarf ederken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, yarın sona erecek.