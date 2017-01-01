Mersin'de "Meyve Hasat Günleri"

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MERSİN (AA) - İklim koşulları ve verimli tarım alanları nedeniyle çok sayıda meyve ve sebzenin ilk hasadının yapıldığı Mersin'de, tarım potansiyelinin daha fazla tanıtılması için "Meyve Hasat Günleri" düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesince, Tarsus’un Çakırlı Mahallesi'ndeki bir bahçede gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çok sayıda meyve ve sebzenin yetiştiği bölgenin daha fazla tanıtılması için düzenlenen etkinlikte, "bereket" getirmesi için de sembolik olarak kiraz ile kayısı toplandı.

Odanın Şube Başkanı Mustafa Kemal Karaoğlu, amaçlarının açık ve örtü altında yetiştirilen turfanda meyveciliği ulusal basın kanalıyla bütün Türkiye ve dünyaya duyurulması olduğunu söyledi.

Mersin’de tropikal, sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler olmak üzere üzüm, zeytin, çilek, keçiboynuzu ve yeni dünya gibi 65 çeşit ürünün yetiştirildiğine vurgu yapan Karaoğlu, havaların ısınmasıyla bölgede turfanda meyve olarak kayısı, şeftali, nektarin, Japon eriği, kiraz ve serada üzüm hasadına başlandığını aktardı.

Karaoğlu, 382 bin hektar tarım alanına sahip olan kentte meyve üretim alanının 129 bin hektar olduğunu belirterek "Türkiye’nin toplam meyve üretimi 18,9 milyon ton. Mersin’in ise 2,3 milyon ton. Kentimiz, Türkiye’nin meyve ihtiyacının yüzde 12 ila 15’ini karşılıyor." dedi.

Konuşmaların ardından toplanan meyveler dağıtıldı ve kurulan Yörük çadırlarında da katılımcılara sıkma ve ayran ikram edildi.

Meyve Hasat Günleri'ne MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katıldı.