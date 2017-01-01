5 engelli çocuğuna bebek gibi bakıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Siirt'te zihinsel ve bedensel engelli 5 çocuğuna özenle ve sevgiyle bakan Hanife Tuz, vefat eden engelli oğlunun acısını yaşıyor.

Ailesinin isteği üzerine 14 yaşındayken eşi Osman Tuz ile evlendirilen Hanife Tuz'un ilk altı çocuğu Ömer, Süleyman, Ali, Hüseyin, Yunus ve Yahya Tuz, bedensel ile zihinsel engelli dünyaya gelirken, çiftin daha sonraki beş çocuğu sağlıklı doğdu. Tuz, engelli çocuklarının bakım, beslenme ve temizlik gibi her türlü ihtiyacını titizlikle karşılıyor.

Hanife Tuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Nisan'da engelli çocuğu Yahya Tuz'un (32) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Acısı tarif edilemez, ciğerim yandı. Sadece bunu diyebilirim, acımı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır." dedi.

Engelli çocuklarının kendini ifade edememelerinden dolayı üzüldüğünü anlatan Tuz, "Büyük oğlum Ömer, açlıktan veya susuzluktan ölse bile hiçbir şey konuşamıyor, sadece dişlerini sıkıyor. Çocuklarımın 'Anne' diye seslenememesi beni çok üzüyor." diye konuştu.

Tuz, beyninde tümör olduğunu ancak bunu mazeret olarak görmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Buna rağmen her şeyimi çocuklarım için feda ederim. Onların ihtiyacını karşılamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Günde 5'er kez giysilerini değiştiriyorum. Ben onların yanına girdiğimde cennete girmiş gibi oluyorum. Onları gördükçe sanki cennetin en güzel yerlerinde olduğumu hissediyorum. Onlara baktığım için çok mutluyum."

Eskiden maddi sıkıntı dolayısıyla zorluklar yaşadıklarını fakat engelli ailelerine verilen destekler ile bu durumun sona erdiğini vurgulayan Tuz, "Çok şükür devletimizin yardımıyla rahatladık. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah bizi devletimizin şefkatli kollarında daim kılsın, Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Baba Osman Tuz da eşinin engelli 5 çocuğu için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "Engelli çocuklarımıza bebeklere verilen itina gibi bakıyor. Allah razı olsun böyle bir şefkat görülmemiş." sözlerine yer verdi.