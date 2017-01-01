Masa tenisi: Erkekler ve Bayanlar 1. Lig

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YALOVA (AA) - Erkekler ve Bayanlar Türkiye Masa Tenisi 1. Lig müsabakaları Yalova etabıyla tamamlanırken, Süper Lig'e yükselen ekipler belli oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda 3 gün süren karşılaşmaların ardından, erkeklerde Düzce Divanpanspor, bayanlarda ise Yalova Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Erkeklerde Düzce Divanpanspor'la birlikte, ligi ikinci tamamlayan İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyespor ile üçüncü tamamlayan Bursaspor, Süper Lig'e yükseldiler.

Bayanlarda ise namağlup olarak şampiyonluğa ulaşan Yalova Belediyespor'un yanı sıra lig ikincisi İstanbul Pendik Belediyespor ve lig üçüncüsü Çanakkale Bu Piliç Spor gelecek sezon Süper Lig'de oynama hakkını elde etti.

Öte yandan, erkeklerde Çankaya Üniversitesi, Yalova Belediyespor (B) ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, bayanlarda ise Ankara Masa Der ile Ankaragücü 2. Lig'e düştü.