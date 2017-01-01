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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:22
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sinan Akyol (46) yönetimindeki 34 VY 8083 plakalı otomobil, Doğantepe köy yolunda devrildi.

Kazada sürücü ile akrabası olduğu öğrenilen Sadettin Akyol (45) yaralandı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılardan Sadettin Akyol, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

Akyol'un cenazesi, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü ise Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

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