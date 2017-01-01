Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Antalya istikametinden Denizli yönüne giden Serhat Şeker (19) yönetimindeki 07 SV 460 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında Bekir Dorum'un (67) kullandığı 15 HB 754 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Gültekin (19) ve Fatmana Dorum, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gültekin, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.